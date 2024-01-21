مصرع معلمة فى حادث أثناء ذهابها للمراقبة بالإعدادية

لقيت معلمة مصرعها أثناء الذهاب لمراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية، وفشلت محاولات إنقاذ حياتها داخل مستشفى بركة السبع المركزي، بعد تعرضها لحادث صباح اليوم أثناء مرورها من الطريق أمام قرية الروضة ببركة السبع.



وكشفت الصحة عن وفاة عزيزة سعد عمارة، 59 عامًا معلمة الرياضيات بمدرسة الشهيد فكري الإعدادية، متأثرة بإصابتها التي لحقت بها أثناء الذهاب إلى لجنة المراقبة بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع.

وأكدت الصحة أن المعلمة المتوفاة أصيبت في حادث سيارة أمام قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع، وجرى نقلها للمستشفى المركزي وتوفيت متأثرة بإصابتها في وقت لاحق، وشيع المئات من أهالي قرية جنزور مسقط رأس المتوفاة إلى مثواها الأخير وسط حالة من الحزن لما تتمتع به الراحلة من سمعة طيبة.



ووفق مديرية التربية والتعليم فإن المعلمة المتوفاة أم لثلاثة شباب منهم طبيبان ومهندس، وخرجت أجيالًا كثيرة من الخريجين وكانت مثالًا للتفاني والإخلاص طوال مدة عملها في التربية والتعليم.



ونعى المتوفاة العديد من زملائها في العملية التعليمية بعبارات المواساة، مقدمين التعازي لأسرتها وزملائها وطلابها، مؤكدين أن التربية والتعليم فقدت معلمة متميزة خلقًا وعلمًا.