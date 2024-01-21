رئيس البحوث الزراعية يؤكد دعم الدولة للبحوث التطبيقية

كلّف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير آليات العمل في المعاهد والمعامل والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة.

وقام د. عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بزيارة إلى معهد بحوث الإنتاج الحيواني، وعقد اجتماعًا مع قيادات المعهد والباحثين.

ونقل رئيس مركز البحوث الزراعية للباحثين تحيات وتوجيهات وزير الزراعة بضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تسهم في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، مشيرًا إلى أهمية دور المعهد في دعم رؤية الدولة بشأن التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان.

وأضاف عبدالعظيم أن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث التطبيقية، مطالبًا إدارة المعهد بالتعاون مع باحثيه لوضع خطة مفصلة مستقبلية للنهوض بالمعهد بما يخدم الثروة الحيوانية بمصر.

من جانبه، أكد د. محمد الشافعى، مدير المعهد، أن المعهد هو أحد المعاقل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية جناح البحوث التطبيقية بوزارة الزراعة المصرية، ويرجع تاريخ المعهد إلى 1908 منذ أن أنشئ قسم مستقل لتربية الحيوان حيث كانت مسئولياته فى هذا الوقت محدودة بإجراء الأنشطة والبحوث المتعلقة بتربية الجاموس والأبقار والفصيلة الخيلية؛ ومنذ عام 1921 ضم إلى وزارة الزراعة كفرع لتربية الحيوان، وفى عام 1939 تم تحويل هذا الفرع إلى إدارة لتربية الحيوان والدواجن ثم إلى إدارة الإنتاج الحيوانى فى عام 1944، وفى بداية الخمسينيات تم تحويله إلى إدارة عامة للإنتاج الحيوانى، واستمر حتى إنشاء مركز البحوث الزراعية عام 1971، حيث تحول إلى معهد لبحوث الإنتاج الحيوانى.

وقام بعرض الأقسام الموجودة بالمعهد، وكذلك المحطات التابعة له وعددها 12 محطة مركزية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وعدد ٢ مركز تدريب تابعين أيضًا للمعهد.

وقام باستعراض السلالات الموجودة بمحطات المعهد المختلفة والمساحات الفارغة بكل محطة والخطة المستقبلية التى تناولت الاستثمار مع القطاع الخاص، وإنشاء معمل مرجعى للبيولوجيا الجزيئية ومعمل مرجعى للألبان ومنتجاتها.

ثم تحدث د. أحمد عبدالحفيظ رئيس قسم بحوث الأبقار عن تقييم التجربة الاستثمارية فى قطعان الأبقار بمحطات المعهد، حيث يوجد ٣ محطات تمت فيهم التجربة الاستثمارية، وهي محطة القرضة ومحطة سخا ومحطة السرو، وقام بعرض خطة قسم بحوث الأبقار لرفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق أقصى ربحية فى ظل الاستثمار مع القطاع الخاص وتحدث عن استبدال العجلات غير صالحة للتربية وعمليات نقل الأجنة، ثم قام د. أسامة المالكي رئيس قسم بحوث الجاموس بالحديث عن الجاموس المصرى.

وعرض المحطات التابعة للقسم وهى محطة محلة موسى بكفرالشيخ ومحطة السرو بدمياط ومحطة سدس ببنى سويف ومحطة الجميزة بالغربية.

وذكر أيضًا الأعداد المرباة بكل محطة، وتابع أن المستهدف هو تحسين كفاءة إنتاج اللحم والمحافظة على الموارد الوراثية، وعرض أيضًا دور قسم بحوث تربية الجاموس وخطة الانتخاب بمحطات تربية الجاموس ٢٠٢٢-٢٠٢٧ والعائد من التحسين الوراثى على المستوى القومى والوضع الحالى بمحطة السرو، وذلك بعد الاستثمار ثم رؤية التطوير بالقسم، كما تحدث د. حسن جلال أستاذ تغذية الحيوان بالمعهد عن دور المعهد فى تدوير المخلفات وتمثيل المعهد بالقوافل البيطرية.