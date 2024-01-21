الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تعديل موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلنت وحدة التعيينات بمجلس الدولة تعديل ميعاد المقابلة الشخصية لخريجي جامعة حلوان والمقرر له الأربعاء 24 يناير من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الحادية عشر صباحًا على أن يكون التعديل قاصر على ذلك اليوم فقط، ولا يسري على باقي المقابلات الشخصية الأخرى، ويرجي الالتزام بالموعد المقرر.

وظيفة مندوب مساعد فى مجلس الدولة

وكان مجلس الدولة أعلن عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023، موضحا أنه سيتم سحب الملفات خلال الفترة من السبت الموافق 11/11/2023 حتى نهاية عمل يوم الأحد الموافق 19/11/2023، من وحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة 2 شارع عصام الدالى- الدقى -الجيزة.

اليوم.. النيابة الإدارية تعقد المقابلات الشخصية لوظيفة مندوب مساعد

اليوم.. النيابة الإدارية تبدأ المقابلات الشخصية لوظيفة مندوب مساعد

شروط التعيين فى وظيفة مندوب مساعد فى مجلس الدولة

وتضمن الإعلان شروط التعيين فى وظيفة مندوب مساعد فى مجلس الدولة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا ما يلى:

التقدم للذكور والإناث.

يقل التقدير التراكمى عن جيد.

ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة فى تاريخ أخر موعد للتسجيل الالكتروني.

توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها مجلس الدولة.

أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التى يحددها مجلس الدولة.

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