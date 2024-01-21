مجلس الدولة: أحقية ذوى الهمم فى الاستفادة من خدمات التأمين الصحى

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، فتوى قضائية أنصفت فيها ذوي الهمم بأحقيتهم في الاستفادة بخدمات التأمين الصحي بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

قالت الجمعية في فتواها، إن هناك مواطنًا، مقيمًا بمحافظة المنوفية، من الأشخاص ذوي الإعاقة وصادرة له بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ولا يخضع لمظلة نظام علاجي، فمن ثمّ يحق له بموجب هذه البطاقة الحصول على خدمات التأمين الصحي وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (5) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018.

وأضافت الفتوى: وتتحدد تلك الخدمات والجهة المقدمة لها وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، بحسبان أن نظام التأمين الصحي الشامل الصادر به القانون رقم (2) لسنة 2018 لم يُطبق بعد على محافظة المنوفية محل إقامة المعروضة حالته.

صدرت الفتوى ردًا على وزير الصحة لطلبه من الجمعية العمومية إبداء الرأي بخصوص كيفية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات التأمين الصحي.