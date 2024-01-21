الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مجلس الدولة: أحقية ذوى الهمم فى الاستفادة من خدمات التأمين الصحى

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي  الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، فتوى قضائية أنصفت فيها ذوي الهمم بأحقيتهم في الاستفادة بخدمات التأمين الصحي بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

قالت الجمعية في فتواها، إن هناك مواطنًا، مقيمًا بمحافظة المنوفية، من الأشخاص ذوي الإعاقة وصادرة له بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ولا يخضع لمظلة نظام علاجي، فمن ثمّ يحق له بموجب هذه البطاقة الحصول على خدمات التأمين الصحي وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (5) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018.

 

txt

دعوى جديدة أمام مجلس الدولة تطالب ببطلان "عمومية الأهلى"

txt

28 إبريل.. الحكم في دعوى بطلان عمومية الأهلي

وأضافت الفتوى: وتتحدد تلك الخدمات والجهة المقدمة لها وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، بحسبان أن نظام التأمين الصحي الشامل الصادر به القانون رقم (2) لسنة 2018 لم يُطبق بعد على محافظة المنوفية محل إقامة المعروضة حالته.

صدرت الفتوى ردًا على وزير الصحة لطلبه من الجمعية العمومية إبداء الرأي بخصوص كيفية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات التأمين الصحي.

مجلس الدولة التأمين الصحي خدمات التأمين الصحي الجمعية العمومية الفتوى والتشريع

الأكثر قراءة

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تسببوا فى أزمة اقتصادية.. الداخلية توجه ضربات موجعة لـ"حيتان" الذهب والدولار

مخططات الانقلاب العسكرى فى إسرائيل.. جالانت يهدد نتنياهو بتسجيلات سرية و"لواء جولانى"

بعد ساعات من زفافهما.. وفاة عريس وإصابة زوجته في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة