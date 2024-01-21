غدًا.. "الاقتصاد المصرى وآفاق المستقبل" فى محاضرة بالمجمع العلمى

يلقي د. أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق، رئيس معهد التخطيط القومي، محاضرة بعنوان "الاقتصاد المصري: الواقع الراهن وآفاق المستقبل"، وذلك غدًا الإثنين 22 يناير 2024 في السادسة مساءً بمقر المجمع العلمي بميدان التحرير.

وتتناول المحاضرة الوضع الاقتصادي الراهن وما يكتنفه من تحديات وآفاق المستقبل؛ وهو ما يأتي في إطار الموسم الثقافي للمجمع العلمي المصري.

الموسم الثقافي والعلمي للمجمع العلمي

يترأس المجمع العلمي الدكتور فاروق إسماعيل، ويتولى منصب أمينه العام د. محمد الشرنوبي، ينظم في موسمه الثقافي والعلمي سنويًا عددًا من المحاضرات العلمية التي تتناول قضايا شتي تعكس التنوع العلمي في عضوية المجمع العلمي.

نبذة عن د. أشرف العربي

والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري السابق في وزارة شريف إسماعيل، وشغل نفس المنصب في وزارة إبراهيم محلب الأولى، ووزارة إبراهيم محلب الثانية، ووزارة حازم الببلاوي، ووزارة هشام قنديل.

من مواليد 14 ديسمبر 1970، حصل على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1992، ثم على درجة الماجستير في الاقتصاد من الكلية ذاتها عام 1997.

حصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كانساس الأمريكية 2004 التي منحته جائزة أفضل طالب دراسات عليا في قسم الاقتصاد في الجامعة.

عين الدكتور أشرف العربي بعد عودته من البعثة كخبير اقتصادي في معهد التخطيط القومي، وتمت الاستعانة بخبراته كاقتصادي أول في المكتب الفني لوزير الصناعة والتجارة حتى عام 2006، عمل كمستشار لوزارة التخطيط ومشرف عام على المكتب الفني لوزير التخطيط حتى نهاية 2011، حيث انتقل بعد ذلك إلى الكويت للعمل كخبير اقتصادي في المعهد العربي للتخطيط.

تم تكليفه بحقيبة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الدكتور هشام قنديل اعتبارًا من 2/8/2012، وخرج من الوزارة في التعديل الوزاري الثاني لحكومة قنديل في عام 2013 وتولى الوزارة بدلًا منه عمرو دراج عقب أحداث 30 يونيو، وتم تكليفه مرة ثانية وزيرًا للتخطيط في حكومة الدكتور حازم الببلاوي. في مارس 2014 وعقب تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة مجلس الوزراء تم تكليف الدكتور أشرف العربي بتولي حقيبة التخطيط والتعاون الدولي في يونيو 2014 وبعد إعادة تكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الوزارة مرة ثانية تم دمج وزارة التنمية الإدارية مع وزارة التخطيط وتغيير المسمى وإسناد الحقيبة لسيادته ليصبح الدكتور أشرف العربي وزيرًا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ونُشرت له العديد من الأبحاث الاقتصادية في مجالات التنمية البشرية واستهداف التضخم وتنافسية الاقتصاد المصري وسوق العمل محليًا ودوليًا، وقام بالاشتراك في كتابة وتحرير تقرير التنمية البشرية لعام 2010، الذي كان تحت عنوان (الأهداف التنموية للألفية).