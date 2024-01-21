سهير شلبي عن السيدة انتصار السيسي: "أنيقة وواقفة في ضهر زوجها"

علقت الإعلامية سهير شلبي على تكريمها من السيدة انتصار السيسي، معربة عن سعادتها في تلك اللحظات التي جمعتهما سويا.

قالت سهير، خلال حوارها مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "DMC"، إنها كانت في سعادة بالغة حينما تم تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي، وحملت لها العديد من الرسائل إذ دار بينهما حديث مطول.

أضافت:"السيدة انتصار السيسي، سيدة أنيقة وشهمة وتقف في ظهر زوجها، وجدعة وبسيطة ونموذج لكل سيدة مصرية عربية".

وأكدت سهير أنها حاولت طوال مشوارها المهني التوفيق بين البيت وزوجها وأولادها وعملها، مرددة: "الست الأصيلة هي اللي تخلي بالها من بيتها وجوزها وأولادها وتقدر برده تحقيق ذاتها دون المساس بحقوق بيتها عليها".