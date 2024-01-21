الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة، بمجمع محاكم بدر بالبراءة في إعادة محاكمة المتهم محمد عبده أحمد مهدي في قضيه اتهامه بالتجمهر واستعراض القوه وتعطيل وسائل النقل وحيازه سلاح وذخيره والتظاهر بدون تصريح.

 وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث تجمهر عين شمس "، باعتبار الحكم الصادر ضده غيابيا وهو السجن خمس سنوات لازال قائمًا لعدم حضوره بجلسة اليوم سواء بشخصه او بوكيل عنه

حكم عاجل علي متهم في تجمهر عين شمس

صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية أحمد صبحي عباس

وواجه المتهمون في القضية، عددًا من الإتهامات بينها الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الإتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في العام فى عام 2014.

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