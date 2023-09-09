السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جنايات القاهرة ببدر: غدًا إعادة محاكمة متهمين في أحداث تجمهر عين شمس

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر  إعادة إجراءات محاكمة المتهمين هشام سيد ابراهيم عبد الغني المتهم الأول بأمر الإحالة وياسر جوده محمد سيد أحمد المتهم السادس بأمر الإحالة.

وذلك على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف عين شمس، والمتهمين بالتظاهر واستعراض القوة والتجمهر، وتم التأجيل لجلسة 10 سبتمبر المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبد الهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علـي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

سياق منفصل نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، حكم الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بإدراج 164 متهمًا في القضية رقم 4456 لسنة 2015م على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

ل الدائرة الثانية إرهاب جنايات القاهرة مجمع محاكم بدر محاكمة المتهمين هشام سيد ابراهيم عبد الغني ياسر جوده محمد سيد احمد

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