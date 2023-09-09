جنايات القاهرة ببدر: غدًا إعادة محاكمة متهمين في أحداث تجمهر عين شمس

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر إعادة إجراءات محاكمة المتهمين هشام سيد ابراهيم عبد الغني المتهم الأول بأمر الإحالة وياسر جوده محمد سيد أحمد المتهم السادس بأمر الإحالة.

وذلك على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف عين شمس، والمتهمين بالتظاهر واستعراض القوة والتجمهر، وتم التأجيل لجلسة 10 سبتمبر المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبد الهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علـي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

سياق منفصل نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، حكم الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بإدراج 164 متهمًا في القضية رقم 4456 لسنة 2015م على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.