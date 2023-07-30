جنايات القاهرة ببدر تستكمل إعادة محاكمة متهم بأحداث جامعة حلوان

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهم أحمد ياسر محمود أحمد، بقضية أحداث جامعة حلوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

يذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات من قبل الدائرة 22 بمحكمة جنوب القاهرة في شهر مارس من عام 2016 وهو متهم في القضية بحيازة مفرقعات والتظاهر دون ترخيص.

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة.