"الاتصالات" تفتح باب التقدم بمبادرة شباب مصر الرقمية لتطوير المواقع الإلكترونية وتصميمها

أعلن المعهد القومي للاتصالات التابع لـوزارة الاتصالات،عن فتح باب التقديم في مبادرة شباب مصر الرقمية، في مسار تطوير المواقع الإلكترونية وتصميمها.

ويتضمن المسار مجموعة من الدورات، هي أساسيات تصميم المواقع الإلكترونية، وتطوير المواقع باستخدام منصة نود.جي إس (Node.js)، وإطار عمل أنجولار (Angular)، ولغة البرمجة بي إتش بي (PHP)، ونظام ماي إس كيو إل (MySQL)، وإطار عمل لارافل (Laravel)، وغيرها.

المستهدفين من خلال المبادرة

ويستهدف البرنامج الخريجين في التخصصات ذات الصلة وطلاب السنة النهائية بالجامعات المصرية.

ويقدم التدريب عبر الإنترنت أو في مقرات المعهد، في فترات مسائية أو خلال العطلة الأسبوعية. وفي نهاية البرنامج يحصل المتدربون على شهادة معتمدة من المعهد وشهادات أكاديمية من الشركات العالمية.



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تدريب 400 ألف شاب خلال العام المالي الحالي

تستهدف وزارة الاتصالات تدريب 400 ألف شاب خلال العام المالي الحالي 2023-2024 من خلال العديد من البرامج التدريبية والمبادرات التي يتم إتاحتها بشكل مستمر ومن بينها دورات تدريبية عن بُعد.

وتعد مبادرة رواد مصر الرقمية متاحة لجميع الطلاب والخريجين للالتحاق بها بدون الارتباط بتخصصهم الجامعي ويحصل خريج هذه المبادرة على شهادة من الوزارة تؤهله للعمل في وظيفة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيتم العمل على تطوير مهاراته في هذه الوظيفة.

ندوة حول تطوير البرمجيات في صناعة السيارات

في سياق متصل ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة حول الإصدار الرابع من نموذج تقييم العمليات PAM لمعيار تحسين عمليات تطوير البرمجيات في صناعة السيارات وتحديد القدرات ASPICE ودوره في السلامة الوظيفية والأمن السيبراني، غدا الاثنين 22 يناير 2024 بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة. وتنعقد الندوة ضمن سلسلة ندوات SECC Tech Nights وتتناول عدة مواضيع، منها مقدمة حول معيار تحسين عمليات تطوير البرمجيات في صناعة السيارات وتحديد القدرات، وأبرز تطورات نموذج تقييم العمليات، وأهمية تطبيق المعيار في مجال الأمن السيبراني والسلامة الوظيفية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، تبدأ الندوة في الخامسة والنصف مساءً. للتسجيل لحضور الندوة يرجى الضغط هنا.



إيتيدا تُعلن الفائزين في الدورة 41 من مسابقة Start IT

في سياق آخر، أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن أسماء الفائزين في الدورة الواحدة والأربعين من مسابقة Start IT وهم HNE Futures و BasicsEngageو Rdivxe و Questو Fosha.



وتنظَم مسابقة Start IT لخطط الأعمال كل ثلاثة أشهر وتستهدف رواد الأعمال، أصحاب النماذج المبدئية والمفاهيم المثبتة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذين يعملون على تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة. ويحصل الفائزون في المسابقة على فرصة لاحتضان أفكارهم في إحدى حاضنات مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمدة عامٍ واحد. وتشتمل حزمة الاحتضان على دعم مادي وخدمات عينية مثل خدمات الاستشارات والبرمجيات والأجهزة والدعم التسويقي، فضلًا عن مساحة عمل مزودة بأثاث وإنترنت، وخدمات الإرشاد والتوجيه.



جدير بالذكر أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تأسس في عام 2010 وتتمثل مهمته الرئيسية في دفع الابتكار وريادة الأعمال في الصناعة الوطنية لضمان استفادة الأفراد والشركات من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتضمن أنشطة المركز تطوير مهارات ريادة الأعمال وبناء قدرات الشباب ونشر الثقافة التكنولوجية وتوجيه الطلاب والخريجين في مجالات الابتكار والتفكير التصميمي والتكنولوجيا ومبادئ ريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.