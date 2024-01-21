الأهلي يستأنف تدريباته عصر اليوم.. وكولر يجتمع بالجهاز الفني

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في الرابعة عصر اليوم بتوقيت الإمارات بإمارة عجمان.

وخاض الفريق مرانه الأول مساء أمس، بعد الوصول مباشرة إلى الإمار ات، في إطار الجدول التدريبي المحدد للاعبين.

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة في إمارة عجمان والذي تنظمه شركة «سيكسياردز» للتسويق الرياضي وإدارة الفعاليات.

كولر يجتمع بالجهاز الفني لبحث ترتيبات المعسكر

في المقابل اجتمع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع أعضاء الجهاز الفني صباح اليوم لمناقشة كافة الأمور الفنية في المعسكر الذي يقام حاليا في الإمارات.

وحرص المدير الفني على مراجعة جدول التدريبات، والحالة البدنية والطبية للاعبين، فضلا عن تنسيق كافة الأمور الفنية في المعسكر.

يذكر أن فريق الكرة بالنادي قد دخل معسكرا مغلقا في الإمارات بداية من أمس السبت، وذلك للاستعداد للمرحلة المقبلة؛ حيث يخوض الفريق معسكرا بإمارة عجمان تحت رعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قاد مرانًا متنوعًا للاعبين، شهد جانب منه بعض التدريبات الترفيهية في تقسيمة مصغرة لكرة اليد بين اللاعبين.

وأدى اللاعبون جوانب من التدريبات المتنوعة بالكرة ضمن فقرات المران الذي أقيم مساء أمس.

ووصلت بعثة الفريق إلى مطار دبي عصر أمس سبت، ومنه مباشرة إلى إمارة عجمان للإقامة.

ويخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.

ميشيل يانكون، مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قاد ثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في مران قوي، على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب نادي الشرطة بالإمارات.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق تدريبات بدنية وفنية منفردة خلال مدة المران الجماعي، الذي أقيم مساء أمس، وشهدت التركيز على الكرات العرضية وتحركات الحراس.