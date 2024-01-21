فريق طبى بمستشفى سوهاج الجامعى ينجح فى استئصال ورم سرطانى بالغدة النكافية

صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بأن فريقًا طبيًا بالمستشفي الجامعي القديم استقبل سيدة تبلغ من العمر ٥٥ سنة، تعاني من "ورم سرطاني" بالغدة النكافية يزن نصف كيلوجرام تقريبًا وتم استئصاله بنجاح، مشيرًا إلى أن المستشفي الجامعي يستقبل آلاف المرضي شهريًا ويقدم لهم خدمات طبية لائقة، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على الاهتمام بصحة المواطنين، موجهًا شكره لجميع الأطباء والهيئات التمريضية والعاملين بالمستشفيات الجامعية، لجهودهم المضنية في سبيل التخفيف من آلام المرضى.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، على الاستمرار في تقديم خدمات طبية متميزة، وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية المختلفة لكل المترددين على المستشفي، وتقديم كل التسهيلات لهم والتيسير عليهم في تلقي الخدمات الطبية والعلاجية، وحل أي عقبات قد تواجههم في الحصول على تلك الخدمات.

من جهته، أوضح الدكتور كمال الشرقاوي، رئيس القسم، أنه تم ترقيع العصب الوجهي للمريضة تحت الميكروسكوب الجراحي بتكبير ١٠ مرات، وعلى خمس مراحل منها ترقيع عصب الجبهة، وترقيع عصب العين، وترفيع عصب الفم والشفة العليا، وعصب الفم والشفة السفلي، مؤكدًا أن حالة المريضة جيدة وفي تحسن مستمر.

وقال الدكتور إسلام عامر، أستاذ مساعد جراحات الوجه والفكين وأمراض الرأس والرقبة، إنه تم استقبال سيدة مصرية تدعى "أ. أ" في العقد السادس من عمرها تعاني من ورم سرطاني موجود في الغدة النكافية، وتم عمل استئصال للغدة النكافية للفصين الخارجي والداخلي، واستئصال الورم كاملًا مع استئصال الغدد اللمفاوية وتشريح الرقبة واستئصال العصب الوجهي وترقيعه عن طريق عصب الرجل، والحالة العامة للمريضة جيدة.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي تابع العملية ضم كلًا من الدكتور أحمد جابر، رئيس الوحدة، الدكتور إسلام عامر، وأعضاء الفريق الدكتور محمود عبدالغني، والدكتور محمد عبدالعال.