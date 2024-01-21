الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النقض: انقضاء دعوى جنائية ضد مهندس بالإسكان متهم بالإضرار بالمال العام

متهم
متهم

أصدرت محكمة النقض حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مهندس بمديرية الإسكان، ببني سويف، بعد التصالح في جريمة الإضرار بالمال العام.

ونسبت النيابة للمتهم التسبب في الإضرار غير العمدي بالمال العام، عن طريق تزوير واستعمال محرر مزور، بقصد الإضرار بالمال العام.

وكشف المحامي محمد قطب، دفاع المتهم، عن أنه عقب صدور حكم ضد المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر، وبتقديم طعن على الحكم، أصدرت محكمة النقض حكمها المتقدم.

وكانت قد قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ببراءة كل من "م. ك" مهندس بمديرية الإسكان ببني سويف، و"ع. ع" مهندس سابق بمديرية الإسكان ببني سويف، من تهمة الإضرار غير العمدي بالمال العام، لاستلامهما الطرق الداخلية لـ15 عمارة، على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الأول والثاني أنهما أهملا في عملهما مما تسبب في الإضرار غير العمدي بالمال العام، وذلك لقيامهما بالتوقيع على استلام عملية الطرق الداخلية لـ15 عمارة بالعلالمة، على الرغم من كونها غير مطابقة للمواصفات، ما ترتب عليه صرف مستحقات المقاول بالمخالفة للقانون.

ونسب إلى المحال الثالث تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام برسو العمليتين الخاصتين بمشروع إنشاء طريقين لـ44 عمارة سكنية ببياض العرب، بتكلفة 2.7 مليون جنيه، وكذلك 15 عمارة سكنية بالعلالمة بتكلفة 1.6 مليون جنيه، بإجمالي مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف جنيه، على المقاولين، مع علمه بأن كلا منهما لم يكن له سابقة أعمال مع المديرية ولم يتم تصنيفه كمقاول طرق وأنه على علاقة وثيقة بهما بالمخالفة للقانون.

وقالت المحكمة: أجدبت التحقيقات، سواء الجنائية أو الإدارية، عن تحقيق لدفاع المحالين الأول والثاني فيما قرره كل منهما في ضوء ما حملته الأوراق، من وجود تقرير صادر من كلية الهندسة بجامعة الفيوم بشأن تلك الأعمال محل الاتهام مقدم بحافظة مستندات المحال الثاني، ولم تقدم النيابة الإدارية ما يفيد بعدم صحته، ولم تجحد ما حوته أوراق التقرير الفني المشار إليه، كما خلت الأوراق من ثمة دليل باشتراك المحال الثاني في أعمال اللجنة التي قامت باستلام الأعمال محل الاتهام أو قيامه بالتوقيع على المستخلصات المالية للمقاول.

مهندس بالاسكان الإضرار بالمال العام المال العام انقضاء الدعوى الجنائية محكمة النقض مهندس

مواد متعلقة

"النقض" تؤيد إعدام "سفاح الجيزة"

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

"توفر 20 مليار دولار سنويًا".. عبدالمنعم السيد يطالب بتحصيل رسوم من ضيوف مصر

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

رجب البنا: اكتشاف الذهب الجديد يتبع المعايير الدولية ويعزز الاقتصاد المحلى

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 25 ألفًا و105 شهداء