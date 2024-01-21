عاجل.. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى البيرة وقرى جنين

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة من بينها مدينة البيرة وجنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي جبل الطويل في المدينة، مما أدى لاندلاع مواجهات في المكان دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريا في الحي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

مواجهات مع الاحتلال في جنين

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في قرى فقوعة، وعربونة، وجلبون، شمال شرق جنين.

وأفادت مصادر أمنية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرى فقوعة، وعربونة، وجلبون، أطلقت خلالها قنابل الصوت والرصاص الحي تجاه المواطنين، ومحلاتهم التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى دير غزالة، وعرانة، والجلمة، وسيرت آلياتها فيها، وشنت حملة تفتيش واسعة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

كما أعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين على شارع جنين – نابلس، إثر حاجز عسكري نصبته في واد دعوق قرب دوار بلدة عرابة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إن المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك.

وأضاف أبوردينة، أن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها.