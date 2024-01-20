حماس: الاحتلال ينهار ويقف أمام المحاكم الدولية بجرائم ضد الإنسانية

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس غازي حمد، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع أن يفرض علينا عبر واقع جديد أي حل سياسي.

وأكد "حمد" في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن حركة حماس لديها أوراق قوية جدًا وإمكانات للمواجهة، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الفلسطينية.

وتابع: "من يتابع إعلام العدو الصهيوني يلاحظ وجود تخبط وخلافات وإرباك داخل قيادة العدو"، مؤكدًا أن الاحتلال ينهار داخليًا واجتماعيًا وعسكريًا وسياسيًا، ويقف أمام المحاكم الدولية بأكبر جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف "حمد" أنه توجد فرصة أمام كل الفصائل الفلسطينية ليكون لديها موقف قوي لنفرض على المجتمع الدولي لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني، قائلًا: "الموقف العظيم الذي اتخذته جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية سيسجل في التاريخ".

تجدر الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

بلجيكا تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى الجنائية الدولية

كما أعلنت بلجيكا عن أنها ستدعم بشكل كامل القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، إذا قررت محكمة العدل الدولية وقف الهجمات على قطاع غزة.

وقالت وزيرة التعاون التنموي كارولين جينيز، على حسابها عبر منصة إكس: "تؤكد بلجيكا من جديد دعمها الكامل للقضية أمام محكمة العدل الدولية، وإذا طلبت المحكمة من إسرائيل وقف عمليتها العسكرية ضد غزة، فإن بلادنا ستدعمها بشكل كامل".

وشددت جينيز على تحمل بلادها مسئوليتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني.