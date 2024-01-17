الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حركة حماس: مقابل كل علبة دواء للمحتجزين ألف علبة لأبناء شعبنا

حركة حماس
حركة حماس

أعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، عن شروط إدخال الأدوية الى المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدة رفضها تفتيش الشاحنات من قِبل قوات الاحتلال.

وكشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبومرزوق، عن شروط جديدة لتسليم الأدوية للمحتجزين.

وقال عبر حسابه على "إكس": "وضعنا عدة شروط مقابل كل علبة دواء للرهائن ألف علبة لأبناء شعبنا في قطاع غزة".

وتابع: "من ضمن الشروط أيضًا، توفير الدواء عبر دولة نثق بها وليس عبر فرنسا".

وأكد أبومرزوق أن من ضمن الشروط "منع تفتيش شحنات الأدوية من جيش العدو الإسرائيلي".

مضيفًا أنّه على "الصليب الأحمر أن يضع الدواء في 4  مستشفيات تغطي جميع مناطق غزة بما فيها أدوية الأسرى".

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