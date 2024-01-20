ردًا على نتنياهو.. الرئاسة الفلسطينية: حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام والاستقرار

علقت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، علي تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، مساء اليوم، إن المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك.

وأضاف أبوردينة، أن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها.

وشدد أبوردينة على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة، وعن القدس ومقدساتها، وعن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة مهما طال الزمن.

نتنياهو يتراجع وينفى إبلاغ بايدن بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية

وفي وقت سابق من اليوم، نفي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يكون قد أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لم يستبعد إقامة دولة فلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه اليوم، بشأن ما أفادت به شبكة "سي إن إن" نقلًا عن شخص مطلع أن نتنياهو أخبر بايدن بأن التعليقات العامة التي أدلى بها في اليوم السابق- وبدا فيها أنه يرفض فكرة إنشاء دولة فلسطينية- لم يكن المقصود منها منع هذه النتيجة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف البيان: "في محادثته الليلة الماضية مع الرئيس بايدن كرر رئيس الوزراء نتنياهو موقفه الثابت لسنوات، والذي عبر عنه أيضًا في مؤتمر صحفي في اليوم السابق: بعد القضاء على حماس، يجب على إسرائيل أن تظل تسيطر أمنيًا كاملًا على قطاع غزة من أجل الحفاظ على أمنه".