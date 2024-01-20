الإعلام العبرى: الاحتلال تورط فى غزة والضفة إلى درجة الغليان ونتنياهو ووزراؤه غافلون

أعلن الإعلام العبري، اليوم السبت، عن أن هناك مؤشرات واضحة على أن جيش الاحتلال يتورط في غزة، والضفة الغربية إلى درجة الغليان، لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراءه غافلون.

وأوضح الإعلام العبري أن حجم التصنيع العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، كان مدهشًا لجيش العدو الإسرائيلي.

لواء إسرائيلي: تدمير حماس بات صعبًا جدًا

وقال اللواء احتياط إسحاق بريك: "هدف تدمير حماس بات صعبًا جدًا، والأسهل هو إعادة الأسرى والذهاب إلى اتفاق لتحقيق ذلك"، وفقًا لما نقلته القناة الـ12 العبرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكاتب والصحفي الأمريكي توماس فريدمان، المقرب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مزيد من التفاصيل حول الخطة التي قدمتها واشنطن لإسرائيل لما يعرف بـ"اليوم التالي" في غزة، بحسب واشنطن بوست.

وفي تقرير بعنوان "نتنياهو ينقلب على بايدن"، ذكر فريدمان أنّ "بايدن ترك لنتنياهو خيارين - إما أن يكون الشخص الذي رفض كل تعاون ويتحمل مسئولية كاملة عن أحداث 7 أكتوبر، أو الشخص الذي مهد الطريق للسلام"، مشيرًا إلى أنه قال لرئيس حكومة الاحتلال إن "حل الدولتين ممكن حتى عندما يكون (نتنياهو) في السلطة".

وأكد فريدمان في مقاله أن "الولايات المتحدة لا تزال تعارض وقف إطلاق النار، لكنها تعمل على عملية "اليوم التالي" على مرحلتين في غزة، حيث سيتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، وستسمح إسرائيل للفلسطينيين بإدارة قطاع غزة، وفي نهاية المطاف، عندما تغادر القوات الإسرائيلية، سيتم إدخال قوة متعددة الجنسيات".

وأوضح أن بايدن قال لنتنياهو إنّ أمامه خيارين: "إما أن يتمّ تذكرك في التاريخ كشخص رفض أي تعاون مع الفلسطينيين من أجل إنهاء الصراع، وكزعيم إسرائيلي أدّى إلى (كارثة) 7 أكتوبر - أو ستكون الزعيم الإسرائيلي الذي منح دولة للفلسطينيين، وضمن أمن إسرائيل وأدى إلى السلام مع السعودية وبقية العالم الإسلامي".