السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفقي: صندوق النقد يدرس زيادة التمويل والمدة لمصر في برنامج الإصلاح

فخري الفقي
فخري الفقي

أعلن فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي لتوسيع نطاق التمويل والمدة الزمنية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية في الوقت الحالي.

وقال الفقي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "سي بي سي"، مساء السبت، إن صندوق النقد يبحث إمكانية تمديد برنامج الإصلاح من أربع سنوات إلى ست سنوات، مما سيساهم في زيادة الدعم المالي لمصر.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي في مصر يحتاج إلى وقت أطول لإنجازه، وأن زيادة التمويل ستساعد في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

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