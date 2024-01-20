السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير بحرى يكشف تأثير توترات البحر الأحمر على التجارة العالمية وقناة السويس

البحر الأحمر
البحر الأحمر

حذر الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، من ارتفاع المخاطر التي تواجه سلاسل الإمدادات في مصر والوطن العربي بسبب التوترات العسكرية والحربية في منطقة البحر الأحمر.

وقال السكري في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، الذي يبث على قناة صدى البلد، إن قناة السويس هي أهم وأرخص طريق للنقل البحري بين الشرق والغرب، لأنها تقلل من المسافات والتكاليف التي تتحملها التجارة العالمية.

وأوضح السكري أن التوترات في البحر الأحمر لم تؤثر فقط على قناة السويس، ولكنها أثرت أيضًا على ملاك السفن والحاويات، وتسببت في تعطيل سلاسل الإمداد، ما ينعكس سلبًا على إيرادات قناة السويس.

صالة التحرير الربان منتصر السكري النقل البحري مصر سلاسل الإمدادات التوترات العسكرية البحر الاحمر التجارة العالمية قناة السويس السفن والحاويات

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

خطة تنفيذ.. سياسيون: ترجمة توصيات الحوار الوطنى تبشر باتساع دائرة صنع القرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا