خبير بحرى يكشف تأثير توترات البحر الأحمر على التجارة العالمية وقناة السويس

حذر الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، من ارتفاع المخاطر التي تواجه سلاسل الإمدادات في مصر والوطن العربي بسبب التوترات العسكرية والحربية في منطقة البحر الأحمر.

وقال السكري في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، الذي يبث على قناة صدى البلد، إن قناة السويس هي أهم وأرخص طريق للنقل البحري بين الشرق والغرب، لأنها تقلل من المسافات والتكاليف التي تتحملها التجارة العالمية.

وأوضح السكري أن التوترات في البحر الأحمر لم تؤثر فقط على قناة السويس، ولكنها أثرت أيضًا على ملاك السفن والحاويات، وتسببت في تعطيل سلاسل الإمداد، ما ينعكس سلبًا على إيرادات قناة السويس.