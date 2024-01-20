"الخارجية": الأوضاع فى الصومال "مشتعلة".. ومصر تؤكد دعمها لمواجهة التهديدات الخارجية

في تصريحات هامة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، أكد على موقف مصر الثابت من دعم وحدة وسيادة الصومال في ظل الأزمة الناجمة عن مذكرة التفاهم بين الصومال وإثيوبيا، التي تهدد استقرار المنطقة.

وقال أبوزيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إن مصر ترفض أي تدخل خارجي يمس بالنزاهة الوطنية للصومال، وتحيي شجاعة الشعب الصومالي في الدفاع عن حقوقه ومصالحه.

وأشار إلى أن مصر تنشط على الصعيد الدبلوماسي لتعزيز موقف الصومال، وتنسيق الجهود مع الدول الإفريقية الشقيقة، مثل أوغندا وجيبوتي، التي تؤيد الصومال في مطالبه المشروعة.

وأضاف أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عقد لقاءات مهمة مع نظرائه من هذه الدول، وتم التوصل إلى اتفاقات لدعم الصومال.