متحدث "الخارجية" يؤكد رفض مصر القاطع تهجير الفلسطينيين.. ويطالب بوقف الحرب (فيديو)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه بذرائع واهية، ودعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

وقال أبوزيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، إن مصر تناهض الإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية والأساسية إلى القطاع المحاصر، معربًا عن تمسك مصر بوحدة الأراضي الفلسطينية ورفض أي مخططات للفصل بينها، وأشار إلى أن الشرق الأوسط يشهد توترات كبيرة بسبب الأزمة في غزة وتداعياتها على لبنان وسوريا.

وأكد أبوزيد، على أن الموقف المصري والعربي من القضية الفلسطينية هو وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأضاف أنه بعد ذلك يجب البحث عن حلول لمستقبل غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، كما أعرب عن أسفه لعجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب التي تودي بحياة العديد من الشهداء يوميًا.