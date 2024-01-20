السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالمنعم سعيد: المنطقة ملتهبة جدًا وتشهد تصعيدًا كبيرًا بسبب الحروب

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، إن المنطقة تشهد تصعيدًا وأصبحت ملتهبة بشكل كبير.

وأضاف سعيد في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "هناك 4 صراعات موجودة في المنطقة، فهناك صراعات متبقية من فترة الربيع العربي، كما أن الحرب الأهلية السورية مستمرة لم تتوقف، والحرب الأهلية في اليمن أيضًا، بالإضافة إلى الحرب الأهلية في السودان، والحروب المتفرعة من حرب غزة الخامسة".

وتابع: "هناك حرب موجودة بين حزب الله وإسرائيل، بالإضافة إلى الحرب على الحدود السورية الإسرائيلية بين الضفة الغربية وإسرائيل، كما أن قوات الحشد الشعبي تضرب قواعد أمريكية في شمال سوريا والعراق بسبب حرب غزة، وما حدث أيضًا في البحر الأحمر وربطه بالحوثيين وربطه بأزمة غزة".

غزة حرب غزة منطقة الشرق الأوسط الحياة الحياة اليوم

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