نتنياهو: إسرائيل تتمسك بالسيطرة الأمنية على غزة بعد الحرب

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن الأخير أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة بعد الحرب ضد حماس.

جاء ذلك ردًا على تقارير شبكة سي إن إن الإخبارية الصادرة، أمس الجمعة، التي تفيد بأن بنيامين نتنياهو قال في مكالمة هاتفية خاصة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يستبعد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية بأي شكل من الأشكال.

وذكر بيان مكتب نتنياهو: "في محادثته مع الرئيس بايدن، كرر رئيس الوزراء نتنياهو سياسته القائلة بأنه بعد تدمير حماس، يجب على إسرائيل أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدًا لإسرائيل، وهو مطلب يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".

وبحسب سي إن إن، لا يزال بايدن ونتنياهو على خلاف علني حول السؤال الأساسي المتمثل فيما سيحدث لغزة بمجرد انتهاء الحرب ضد حماس، على الرغم من الجهود الأمريكية المكثفة على مدى الأشهر القليلة الماضية لإشراك المسئولين في إسرائيل والمنطقة الأوسع في خطة يأملون في حلها أخيرًا.