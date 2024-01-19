السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة 3 متهمين للجنح لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية فى بدر

محكمة
محكمة

 أحالت نيابة الشروق وبدر اليوم 3 متهمين لمحكمة الجنح لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمدينة بدر.


وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب.


وأقروا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة بمدينة بدر وواقعتين بمدينة الشروق، كما أقروا ببيعهم المضبوطات لدي عميلهم سئ النية بمنطقة الخانكة.
 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة بدر تفيد بسرقة شققهم السكنية، وباجراء التحريات الأمنية تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وأقروا بإرتكاب وقائع السرقة بهدف التربح والكسب الغير مشروع منها.

 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الشروق وبدر محكمة الجنح مدينة بدر جهات التحقيق سرقة الشقق بدر الخانكة

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