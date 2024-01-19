تونس والمغرب يواصلان انتصاراتهما ويتأهلان لربع نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد

تأهل منتخبا تونس والمغرب، لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، بعد الفوز على نيجيريا والجابون في ثاني جولات دور المجموعات.

وتستضيف مصر النسخة السادسة والعشرين من بطولة أمم إفريقيا لرجال كرة اليد في الفترة من السابع عشر للسابع والعشرين من يناير الجاري في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وحقق منتخب تونس فوزا كبيرا على حساب نيجيريا ضمن منافسات المجموعة الرابعة بنتيجة 36/19.

أنهى نسور قرطاج شوط اللقاء الأول بالتقدم 18/10 وسط تفوق واضح على النسور النيجيرية.

وحافظت تونس على تفوقها الكبير خلال نصف اللقاء الثاني لتنهي المباراة لصالحها 36/19.

وفاز أسامة الرميكي نجم تونس بجائزة رجل المباراة بعد أدائه المميز خلال اللقاء.

بهذا الفوز حافظت تونس على صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام أنجولا التي تملك نفس عدد النقاط حيث يلتقي الفريقان لتحديد المتصدر في لقاء الجولة الأخيرة.

وفي المجموعة الثالثة تمكن المغرب من الفوز على الجابون أيضا بنتيجة 33/25

وأنهى المغرب الشوط الأول بأفضلية التقدم بفارق سبعة أهداف وبنتيجة 16/9

استمر التفوق المغربي خلال الشوط الثاني الذي شهد تحسنا كبيرا في أداء الجابون لتنتهي المباراة بفوز أسود الأطلسي 33/25.

وتوج اللاعب المغربي رياض وجدي بجائزة رجل المباراة.

ويقود الدفة الفنية للمغرب جهازًا مصريا بقيادة المدرب القدير محمد عبد السلام.

وحصد المغرب نقطتين جديدتين رفع بهما رصيده لأربع نقاط ليتساوى مع الجزائر قبل مواجهة المنتخبين في الجولة الأخيرة لتحديد متصدر المجموعة.

وتأكد خروج كل من الجابون وليبيا من حسابات التأهل لربع النهائي لتكتفيان بخوض مباراة أخيرة لتحديد صاحب المركز الثالث في المجموعة.