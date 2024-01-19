الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تستعرض انعكاسات انتخابات الرئاسة التايوانية على السياسة الدولية (إنفوجراف)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن نتيجة الانتخابات الرئاسية التايوانية وانعكاساتها السياسية، موضحة أن هذه المرة الأولى التي يفوز فيها حزب سياسي تايوني بثلاثة انتخابات رئاسية متتالية.

وأشارت التنسيقية إلى أن «هو لاي تشينج تي» رئيس تايوان الجديد ينتمي للحزب الحاكم المعروف بصلته الجيدة بالولايات المتحدة الأمريكية بما لا يخدم المصالح الصينية.

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وأوضحت أن أبرز الانعكاسات السياسية لنتيجة الانتخابات، أنه بهذا الفوز تتعقد الأمور أكثر بين تايوان والولايات المتحدة من جهة والصين من جهة أخرى ورغم فوز الحزي الحاكم بمقعد الرئاسة لكنه خسر أغلبيته البرلمانية، ما يشير إلى استمرار حالة القلق الدولي من اندلاع حرب بين الصين وتايوان أو قد تنتظر «بكين» الانتخابات المقبلة أو حدوث انقلاب عسكري داخل تايوان لتغيير الحكومة بأخري قريبة من الصين.

وتابعت التنسيقية، أن الصين قالت إنها لن تتخلي عن خيار استخدام القوة لاخضاع تايوان لسيطرتها ووصف شي جين بينغ الرئيس الفائز قبل إعلان النتيجة بأنه انفصالي ويشكل خطرًا علي السلام، في المقابل هنأت الولايات المتحدة لاي تشينج تي بفوزه في الانتخابات الرئاسية وأكدت أنها تدعم استقلال تايوان ورحب الاتحاد الأوروبي بالانتخابات الرئاسية أيضًا. 

 

 

 

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