الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جابر القرموطى: أتوقع تحسن أحوال المواطن فى هذا التوقيت

جابر القرموطي
جابر القرموطي

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن الدولة المصرية تستهدف مشاركة القطاع الخاص في عدة مشاريع بما يعود على مصلحة المواطن المصري، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية لها إيجابيات متعددة.

وأوضح القرموطي، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" والمذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه يتوقع تحسين أحوال المواطن بنهاية شهر رمضان القادم، ونجاح الدولة في ضبط الأسعار، منوها إلى أن هناك 6 ملايين فرصة عمل ستوفرها مشروعات العاصمة الإدارية بنهاية عام 2024.

ووجه القرموطي، شكره إلى كل المؤسسات التي شاركت في مناقشات الحوار الوطني، كما توقع أن تحمل الجولة المقبلة للحوار الوطني الخير للوطن والمواطن، مؤكدا أن الحوار الوطني أحدث هزة إيجابية داخل الشارع المصري.

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