الزراعة: 170 باحثًا وخبيرًا ومرشدًا زراعيًا يجوبون 22 محافظة

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنشطتها في المحافظات، وذلك في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، واستمرارا لأنشطة الفرق الإرشادية الريفية التي شكلها مركز البحوث الزراعية، بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات.

وقامت هذه الفرق بتنفيذ أنشطتها بكثافة على المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني في (22) محافظة ومديرية زراعة، وهي: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والقليوبية، وكفرالشيخ، والغربية، والشرقية، والجيزة، والدقهلية، والمنوفية، والإسماعيلية، والبحيرة، ودمياط، والإسكندرية، ومديرية الزراعة بالنوبارية، وذلك خلال الفترة من 14: 18 يناير الجاري.

وقال الدكتو ياسر الحيمري، المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، إن الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق شملت المحاصيل التالية: القمح، والفول البلدي، والبصل، والبطاطس، والطماطم، والخيار، وبنجر السكر، وقصب السكر، والفراولة، والنباتات الطبية والعطرية، بالإضافة إلى الإنتاج الحيواني.

وقد تضمنت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق المرور والمعاينة الحقلية لمختلف هذه المحاصيل، وتم فحص النباتات والتأكد من وجود أى حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين فيما يتعلق بالعمليات الزراعية التي تجرى على مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية المستهدفة في هذا التوقيت، كما تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، وأيضا التوعية بمخاطر استخدام المبيدات وكيفية الاستخدام الآمن لها، والبدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية.

كما تم توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها، خاصة دودة الحشد في القمح، كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق أهمية ترشيد استخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التي تقلل من استهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة، إضافة إلى المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء، وفي الإنتاج الحيوانى تم توعية المربين بطرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل وكيفية اختيار حيوان اللحم، وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة عن استفساراتهم من الخبراء المشاركين في هذه الفرق.

وقد شارك في تنفيذ أنشطة هذه الفرق الإرشادية 170 خبيرا فنيا من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعي، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النباتات، والبساتين، والمحاصيل السكرية، والإنتاج الحيواني، والمعمل المركزى لبحوث الحشائش، والمعمل المركزي للنخيل، وذلك بالاشتراك مع الأخصائيين والمهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة.

تأتي هذه الأنشطة الإرشادية في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لنشر الفرق الإرشادية الريفية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى فى 22 محافظة من محافظات الجمهورية.