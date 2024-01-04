الخميس 04 يناير 2024
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مصر

"الزراعة": انتشار الفرق الإرشادية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني بالمحافظات

السيد القصير
السيد القصير

تنفيذًا لتوجهيات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماعه أول أمس مع قيادات وزارة الزراعة المعنية بالإرشاد الزراعي، صرَّح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بأن الأساتذة والباحثين بالمركز وبالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي سوف يتواجدون بكثافة في بعض محافظات الجمهورية، اعتبارًا من الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أن الفرق الإرشادية الريفية سوف تنظم ندوات إرشادية للمزراعين والمربين في المواقع والحقول حول المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني وذلك على النحو التالي:

محافظة القليوبية لمحاصيل القمح والفراولة والبطاطس، ومحافظة الغربية للبطاطس والإنتاج الحيواني، ومحافظة كفر الشيخ للقمح وبنجر السكر، ومحافظة سوهاج حول محصولي القمح والبصل، ومحافظة الشرقية للفراولة والبطاطس، ومحافظة الجيزة حول محاصيل البسلة والخيار والطماطم، ومحافظة البحيرة للفول البلدي، ومحافظة الدقهلية حول محصول البطاطس، ومحافظة المنيا لمحصول الفول البلدي، ومحافظة المنوفية للبطاطس، ومحافظة الإسماعيلية لمحصولي البسلة والفراولة بالإضافة إلى الإنتاج الحيواني، ومحافظة بنى سويف لمحصولي القمح والفول البلدي، ومحافظة قنا لقصب السكر والقمح.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الفرق الإرشادية سوف تتواجد طوال العام مع المزراعين في جميع محافظات الجمهورية لتقديم التوصيات والإرشادات الفنية والتوعية بالأصناف الجديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وكذلك بأساليب والممارسات الزراعية الجديدة وأهمية استخدام الميكنة الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد. 

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عقدا اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بالإرشاد الزراعي، وبحث معهم التوسع فى تطوير وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي، والاستعانة بالإرشاد الرقمي والتطبيقات الحديثة حتى تصل إلى جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى معيشتهم.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية الإرشاد الزراعي

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