الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تنفذ فعاليات للمحاصيل الشتوية في 13 محافظة بمشاركة 68 باحثا وخبيرا

أنشطة إرشادية
أنشطة إرشادية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  الدكتور عادل عبد العظيم  رئيس مركز البحوث الزراعية، استمرارا لأنشطة الفرق الإرشادية الريفية التى شكلها مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات.

تكثيف الأنشطة بخصوص المحاصيل الشتوية

 وقد قامت هذه الفرق بتنفيذ أنشطتها بكثافة على المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى فى عدد 13 محافظة وهى: القليوبية،  وكفر الشيخ،  والغربية،  وسوهاج،  والشرقية،  والجيزة،  والدقهلية،  والمنيا، والمنوفية،  والإسماعيلية،  وبنى سويف،  وقنا، وذلك منذ بداية انطلاقها فى 8 حتى 11 يناير الجارى.  

وقال الدكتور ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، ان الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق شملت المحاصيل التالية: القمح، الفول البلدى، والبصل، والبطاطس،  والطماطم، والخيار، وبنجر السكر، وقصب السكر، والفراولة، والبازلاء، بالإضافة إلى الإنتاج الحيوانى، وقد تضمنت الأنشطة الإرشادية  لهذه الفرق، المرور والمعاينة الحقلية لمختلف هذه المحاصيل. 

وتم فحص النباتات والتأكد من وجود أى حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه،  وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين فيما يتعلق بالعمليات الزراعية التى تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية المستهدفة في هذا التوقيت.

 توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة

 كما تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول علي  أعلى إنتاجية ممكنة، أيضا التوعية بمخاطر استخدام المبيدات وكيفية الإستخدام الآمن لها، والبدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية،  كما تم توعية  المزارعين  بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح.

 أهمية ترشيد استخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة

وقال "الحميري"، أن الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق، تناولت أهمية ترشيد استخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التى تقلل من إستهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة وفي الإنتاج الحيوانى تم التركيز على طرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل  وكيفية إختيار حيوان اللحم، وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم خلالها الإجابة على استفساراتهم من السادة الخبراء المشاركين فى هذه الفرق.
وقد شارك في تنفيذ أنشطة هذه الفرق الإرشادية 68 خبير فنى من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعي، والمحاصيل الحقلية،  ووقاية النبات،  وأمراض النباتات،  والبساتين،  و المحاصيل السكرية، والإنتاج الحيوانى،  والمعمل المركزى لبحوث الحشائش، وذلك بالاشتراك مع المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة.
تأتي هذه الأنشطة الإرشادية في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لنشر الفرق الإرشادية الريفية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى  فى 22 محافظة من محافظات الجمهورية.

الزراعة تنفذ فعاليات للمحاصيل الشتوية تعاون محافظة بمشاركة كريا الجنوبية باحثا

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