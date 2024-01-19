الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 5 مواطنين في حادثين مروريين بالمنيا

سيارة اسعاف لنقل
سيارة اسعاف لنقل المصابين

لقي مواطنان مصرعهما فيما أصيب 3 آخرين في حادثي تصادم بالمنيا بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، وتم نقل المصابين للمستشفي وتحرر محضران بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحادث تصادم على طريق مصرف المحيط بمركز العدوة بسبب السرعة الزائدة.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، وتبين تصادم سيارة ودراجة نارية بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين مقيمين بإحدى قري مركز مغاغة وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 3 مواطنين في حادث تصادم.

 وبالفحص تبين إصابة 3 مواطنين في حادث تصادم سيارة تمناية وتروسيكل أعلي كوبري النيل بمركز ملوي، إثر السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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