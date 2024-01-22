مفاجأة انخفاض معدل التدخين في العالم بشكل غير مسبوق.. ما موقف مصر؟

ظاهرة صحية استمرت على مدار السنوات الماضية وإلى الآن ولكن ربما لم يلاحظها الكثيرون حتى أعلنت عنها مؤخرًا منظمة الصحة العالمية، وهي انخفاض معدل المدخنين على مستوى العالم.

إذ أكد مدير تعزيز الصحة بالمنظمة الأممية، روديغر كريش، في مؤتمر صحافي في جنيف، أن عدد المدخنين البالغين وصل إلى 1.25 مليار شخص حول العالم.

وقال: "هذا هو الرقم الأخير الذي حصلنا عليه من تقرير الاتجاهات العالمية الذي سنصدره اليوم.. ولكن هذا يعني أيضًا أن العدد انخفض بمقدار 19 مليون مدخن مقارنة مع ما كان عليه قبل عامين. وهذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التراجع".

ويرجع الخبراء هذا التراجع إلى الإجراءات التي اتخذتها المنظمة في الفترة الأخيرة للتوعية والإرشاد ضد مخاطر التدخين، وآثاره السلبية.

وحسب موقع ستاتيستا للإحصائيات فإنه منذ بداية القرن العشرين وحتى الوقت الراهن تشهد نسبة المدخنين في العالم هذا التراجع:

فقد وصل عدد المدخنين عام 2000 إلى 1.366 مليار نسمة بينما وصل عددهم في الشرق الأوسط خلال ذلك العام إلى 73 مليون نسمة، في حين بلغ عدد مدخني جنوب شرق آسيا 479 مليون نسمة.

أما عدد المدخنين في العالم عام 2005 فقد ظهر فيه التناقص ليصل إلى 1.358 مليار نسمة، وهذا يعني أن الفارق بلغ 8 ملايين نسمة تقريبًا عن عام 2000، ولكن عدد مدخني الشرق الأوسط بذلك العام قد ارتفع إلى 78 مليون نسمة بدلًا من انخفاضه.

وفي عام 2010 وصل عدد المدخنين في العالم إلى 1.341 مليار نسمة، وهو ما يعني أنه قد بلغ الفارق في أعداد المدخنين بين عام 2005 وعام 2010 قرابة 17 مليون نسمة وذلك على الرغم من استمرار أعداد مدخني الشرق الأوسط في الازدياد.

بينما في عام 2015 تناقصت كذلك أعداد المدخنين حول العالم إلى 1.323 مليار نسمة وهو ما يعني فارقها عن عام 2010 بمعدل 18 مليون نسمة، ولكن أعداد مدخني الشرق الأوسط وصلت إلى 88 مليون نسمة في هذا العام.

وفي عام 2020 انخفضت نسبة المدخنين في أيضًا حتى بلغ عددهم 1.299 مليار نسمة، وهذا يعني أن الفارق بين هذا العام وعام 2015 بلغ 24 مليون نسمة، وهو فارق كبير جدًا.

من هي الدولة الأعلى في معدلات التدخين في العالم؟

تأتي دولة النرويج في المركز الأول على مستوى الأفراد المدخنين فيها على مستوى العالم وذلك بنسبة مدخنين وصلت إلى 52.1% وهذا على الرغم من عدد السكان المنخفض داخل أراضيها.

بينما تأتي جزيرة كيريباس التي تقع في المحيط الهادئ وتضم قُرابة 30 جزيرة في المركز الثاني بعد النرويج إذ تبلغ نسبة المدخنين فيها 52.0%.

بينما تأتي "توفالو" التي تقع في المحيط الهادي أيضًا في المركز الثالث بنسبة مدخنين وصلوا إلى 48.70% من مجموع عدد السكان.

من هي الدولة العربية الأعلى في معدلات التدخين؟

أما في الدول العربية تأتي لبنان في المركز الأول بأعلى نسبة في المدخنين إذ يصل نسبة المدخنين فيها إلى 42.6%، ويليها في ذلك تونس التي يصل عدد المدخنين فيها إلى 26%.

الوضع في مصر

وعلى الرغم ما تشهده السجائر من أزمة في تفاوت أسعارها بمصر إلا أن مصر ما زالت تشهد معدلات استهلاك الأفراد للسجائر مرتفع إذ قدرت جمعية مكافحة التدخين أعداد المدخنين في مصر بنحو 18 مليونا، ضمن إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 100 مليون نسمة موضحة أن 42% من الأسر المصرية، بها مدخن واحد على الأقل، لترتفع بذلك البلاد إلى قائمة العشر الأوئل الأكثر تدخينا عالميا.

وبذلك تصدرت مصر والأردن والسعودية قائمة الدول العربية الأكثر استهلاكًا للتبغ، والتي كان متوسط الإنفاق السنوي هو الأعلى بقيمة 9.7 مليار دولار سنويًا.

بينما بلغ المتوسط في السعودية 2.5 مليار دولار، وفي الأردن 1.3 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقديرات مؤسسة فيتش سليوشنز لعام 2023.

وجديرًا بالذكر أنه قد حافظت إفريقيا على الصدارة من حيث انخفاض معدلات استهلاك التبغ، حيث تدنت النسبة فيها من 18% في 2000 إلى 10% فقط عام 2022.