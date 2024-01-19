مليونا عاطل جديد.. "العمل" تكشف أرقام خطيرة عن معدلات البطالة عالميا

سلطت وزارة العمل، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية،هذا الأسبوع، والذي توقع انضمام نحو مليوني عاطل جديد حول العالم،إلى "طابور البطالة العالمي"،لترتفع البطالة من 5.1 % في عام 2023 إلى 5.2 % في العام الجاري،لتصل الى 209 ملايين مُتعطل هذا العام،ناهيك عن غياب "الحماية الاجتماعية"،وزيادة الفقر.

تعيين 553 ألفًا و170 شابً وفتاة

وأوضحت وزارة العمل، في بيان اليوم، أنه بالمُقارنة ورغم تلك التحديات العالمية، نجحت الدولة المصرية في 2023 فقط،وبحسب أرقام الوزارة، في تعيين 553 ألفًا و170 شابً وفتاة،منهم 10 آلاف و579 من ذوي الهمم،وذلك بمنشآت القطاع الخاص.

انخفاض البطالة إلى 7%

وأشارت"العمل" إلى أن البطالة انخفضت بِفضّل المشروعات الوطنية العملاقة،من 13% عام 2014 إلى 7% الأن،بخلاف برامج "الحماية والرعاية"،وأيضًا الدعم غير المسبوق للعمالة غير المنتظمة،وفئة ذوي الهمم.

وأضافت أنه تم حماية العمال الذين تتعثر شركاتهم،بعض الوقت،بدفع أجورهم من صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابعة لوزارة العمل، حتى تعود عجلات إنتاج مؤسساتهم الصناعية إلى الدوران مرة أخرى.