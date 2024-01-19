الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مليونا عاطل جديد.. "العمل" تكشف أرقام خطيرة عن معدلات البطالة عالميا

الدكتور حسن شحاته
الدكتور حسن شحاته وزير العمل

سلطت وزارة العمل، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية،هذا الأسبوع، والذي توقع انضمام نحو مليوني عاطل جديد حول العالم،إلى "طابور البطالة العالمي"،لترتفع البطالة من 5.1 % في عام 2023 إلى 5.2 % في العام الجاري،لتصل الى 209 ملايين مُتعطل هذا العام،ناهيك عن غياب "الحماية الاجتماعية"،وزيادة الفقر.

تعيين 553 ألفًا و170 شابً وفتاة

وأوضحت وزارة العمل، في بيان اليوم، أنه بالمُقارنة ورغم تلك التحديات العالمية، نجحت الدولة المصرية في 2023 فقط،وبحسب أرقام الوزارة، في تعيين 553 ألفًا و170 شابً وفتاة،منهم 10 آلاف و579 من ذوي الهمم،وذلك بمنشآت القطاع الخاص.

انخفاض البطالة إلى 7%

وأشارت"العمل" إلى أن البطالة انخفضت بِفضّل المشروعات الوطنية العملاقة،من 13% عام 2014 إلى 7% الأن،بخلاف برامج "الحماية والرعاية"،وأيضًا الدعم غير المسبوق للعمالة غير المنتظمة،وفئة ذوي الهمم.

وأضافت أنه تم حماية العمال الذين تتعثر شركاتهم،بعض الوقت،بدفع أجورهم من صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابعة لوزارة العمل، حتى تعود عجلات إنتاج مؤسساتهم الصناعية إلى الدوران مرة أخرى.

وزارة العمل منظمة العمل الدولية طابور البطالة مليوني عاطل البطالة

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

عاجل.. تقرير إسرائيلي يفضح أكاذيب الاحتلال: منع دخول المساعدات لغزة جريمة حرب

"أسوشيتد برس": التوتر بين نتنياهو وبايدن يعكس الخلاف الواسع بشأن نطاق حرب غزة

الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

التنبؤات الجوية: موجة أمطار على غالبية أنحاء البلاد تبدأ الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس