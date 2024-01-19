أستاذ علوم سياسية: الشارع الإسرائيلى غير قادر على الإطاحة بحكومة نتنياهو

قال الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن الشارع الإسرائيلي والمعارضة غير قادرة على الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو أو تصويب سياساته فيما يخص الحرب على قطاع غزة.

وأضاف البشتاوي في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "أيضًا لا يوجد ضغط على الحكومة للدخول في صفقة لتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية".

وأشار إلى أن مئات الآلاف من الإسرائيليين كانوا يتظاهرون كل سبت في الشوارع الإسرائيلية ثم أصبحوا يتظاهرون في مختلف أيام الأسبوع؛ لإسقاط ما يسمى قانون الإصلاحات القضائية والقانونية في إسرائيل ومع ذلك تمسك برأيه.

وأوضح أن ما يحمي نتنياهو أنه لديه حكومة مستقرة تملك 64 عضوًا في البرلمان الإسرائيلي، وهذا العدد كاف لاستمرار نتنياهو 3 سنوات مقبلة، مشيرًا إلى أن نتنياهو يحمي نفسه في حكومة متماسكة.