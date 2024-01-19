الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: الشارع الإسرائيلى غير قادر على الإطاحة بحكومة نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن الشارع الإسرائيلي والمعارضة غير قادرة على الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو أو تصويب سياساته فيما يخص الحرب على قطاع غزة.

وأضاف البشتاوي في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "أيضًا لا يوجد ضغط على الحكومة للدخول في صفقة لتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية".

وأشار إلى أن مئات الآلاف من الإسرائيليين كانوا يتظاهرون كل سبت في الشوارع الإسرائيلية ثم أصبحوا يتظاهرون في مختلف أيام الأسبوع؛ لإسقاط ما يسمى قانون الإصلاحات القضائية والقانونية في إسرائيل ومع ذلك تمسك برأيه.

وأوضح أن ما يحمي نتنياهو أنه لديه حكومة مستقرة تملك 64 عضوًا في البرلمان الإسرائيلي، وهذا العدد كاف لاستمرار نتنياهو 3 سنوات مقبلة، مشيرًا إلى أن نتنياهو يحمي نفسه في حكومة متماسكة.

نتنياهو بنيامين نتنياهو إسرائيل حكومة بنيامين نتنياهو حكومة نتنياهو القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

الحكومة الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يرفضان إقامة دولة فلسطينية

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

التنبؤات الجوية: موجة أمطار على غالبية أنحاء البلاد تبدأ الإثنين

عاجل.. "سوشيتدبرس": التوتر بين نتنياهو وبايدن يعكس الخلاف الواسع بشأن نطاق حرب غزة

قتلته ابنته بمشاركة خطيبها.. العثور على جثة شخص بجوار ترعة فى الدقهلية

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس