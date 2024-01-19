عودة خدمة الاتصالات تدريجيًا فى فلسطين بعد 8 أيام من الانقطاع

أعلنت شركة "جوال" الفلسطينية، عودة خدمة الاتصالات تدريجيًا بعد انقطاع دام 8 أيام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل.

وفي وقتٍ سابق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل قتلت أكثر من ألف فلسطيني وأصابت نحو 20 ألفًا آخرين خلال أسبوع عقب جلستي محكمة العدل الدولية.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "جيش الاحـتلال واصل شن الهجمات العسكرية والمتعمدة على المنازل السكنية للفلسطينيين وتدميرها".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الخامس بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.