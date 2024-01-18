الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الدخول مجانًا.. الحضور الشبابى يُسيطر على فعاليات أول أيام مهرجان "مجانين كتب"

جانب من مهرجان مجانين
جانب من مهرجان مجانين كتب

ارتفعت معدلات الإقبال على  مهرجان مجانين كتب في أول أيام انطلاقه، وتصدر الشباب قائمة الحضور، إضافة إلى إقبال كبير من الأفارقة على قسم بالكتب الأجنبية والعربية التي تجذب مختلف الجنسيات.

وانطلقت فعاليات مهرجان مجانين اليوم الخميس، ويستمر حتى 22 يناير الجاري، ويفتح أبوابه لاستقبال الجمهور مجانًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً، في فيلا 28 شارع جابر بن حيان بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة.

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مهرجان “مجانين كتب”

وحرص القائمون على المهرجان أن يكون الدخول مجانًا، مع خصومات تبدأ من 15 إلى 20% على جميع تصنيفات الكتب دون استثناء، ويضم المعرض قسمًا كاملًا للكتب المستعملة والمجلات القديمة والكتب التراثية، بالإضافة إلى ركن متكامل للأطفال "كتب + ألعاب ووسائل تعليمية"، وركنًا للمشغولات اليدوية والمنتجات الفريدة والهدايا والنوت بوك والأجندات وبعض الأدوات المكتبية، بجانب تنظيم ورش للأطفال.

ويحتوي مهرجان مجانين كتب على العديد من الكتيبات في مختلف المجالات والتخصصات، وهناك العديد من الكتب في مجالات مختلفة والكتاب الواحد يباع بـ50 جنيها للكتاب الواحد، بالإضافة إلى وجود خصومات في المهرجان يصل حجمها لـ20%.

تخفيضات مهرجان مجانين كتب

وخصص المعرض أماكن للترفيه وتناول المشروبات الساخنة، وتوفير أماكن للاستراحة وأماكن للصلاة، لتكون نزهة مميزة لكل أفراد الأسرة، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويضم مهرجان مجانين أكثر من 50 ألف نسخة كتاب في مختلف المجالات والتخصصات، ويحتوي على عدد من الأقسام والأركان، والتي من ضمنها قسم للكتب الجديدة والكتب المستعملة، قسم للكتب العربية، قسم للكتب الإنجليزية، قسم لإصدارات دور النشر المصرية، قسم لإصدارات دور النشر العربية، قسم لكتب الأطفال، قسم للهدايا والنوت بوك والمنتجات، بالإضافة إلى وجود قسم لعرض المجلات القديمة وبعض أمهات الكتب.

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