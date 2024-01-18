رخصة الجيل الخامس.. هل يحتاج المواطن لتغيير شريحته إلى 5G؟

توقع محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات أن يتم تشغيل خدمات الجيل الخامس تجاريًا في مصر في بعض المناطق في مصر، وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة خلال 3 شهور، موضحا أن الخدمات الجديدة ستتاح تدريجيا للأفراد أولا بعدها سيتم إتاحتها للشركات، وهذا سيعود إلى عنصرين الأول البنية التحتية لكل محافظة وموقع.

وأكد الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر صحفي بمقر الشركة، اليوم، أن 50% من مواقع الشركة حاليا والشبكة جاهزة لتشغيل خدمات الجيل الخامس، موضحا أن الترددات حاليا تكفي لهذه الخدمات ولا نحتاج ترددات جديدة في الوقت الحالي ويمكن تغير الموقف في المستقبل.

رخصة الجيل الخامس قرار جري من إدارة الشركة

وكشف الرئيس التنفيذي أن قرار الشركة الاستثمار في رخصة الجيل الخامس قرار جري من إدارة الشركة، وسيحقق أهدافا وخطط الشركة في مصر، موضحا أن بعض المحطات سيتم تعديلها وإضافة أجهزة معينة لتشغيل الخدمات الجديدة فقط.

وقال إن العميل لا يحتاج إلي تغير شريحة لتشغيل خدمات الجيل الخامس، فشريحة الجيل الرابع تسمح لتشغيل الجيل الخامس لأنها راعت ذلك، بينما يحتاج المواطن فقط لشراء جهاز يحتاج هاتفا ذكيا به تطبيقات الجيل الخامس.