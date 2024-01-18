الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رخصة الجيل الخامس.. هل يحتاج المواطن لتغيير شريحته إلى 5G؟

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

توقع محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات أن يتم تشغيل خدمات الجيل الخامس تجاريًا  في مصر في بعض المناطق في مصر، وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة خلال 3 شهور، موضحا أن الخدمات الجديدة ستتاح تدريجيا للأفراد أولا بعدها سيتم إتاحتها للشركات، وهذا سيعود إلى عنصرين الأول البنية التحتية لكل محافظة وموقع.

وأكد الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر صحفي بمقر الشركة، اليوم، أن 50% من مواقع الشركة حاليا والشبكة جاهزة لتشغيل خدمات الجيل الخامس، موضحا أن الترددات حاليا تكفي لهذه الخدمات ولا نحتاج ترددات جديدة في الوقت الحالي ويمكن تغير الموقف في المستقبل.

رخصة الجيل الخامس قرار جري من إدارة الشركة

وكشف الرئيس التنفيذي أن قرار الشركة الاستثمار في رخصة الجيل الخامس قرار جري من إدارة الشركة، وسيحقق أهدافا وخطط الشركة في مصر، موضحا أن بعض المحطات سيتم تعديلها وإضافة أجهزة معينة لتشغيل الخدمات الجديدة فقط.

txt

منها العاصمة الإدارية.. المصرية للاتصالات: تجارب لتشغيل الجيل الخامس في 5 مواقع

txt

المصرية للاتصالات: مفاوضات مع بنك مصر للحصول على تمويل بقيمة 14 مليار جنيه

وقال إن العميل لا يحتاج إلي تغير شريحة لتشغيل خدمات الجيل الخامس، فشريحة الجيل الرابع تسمح لتشغيل الجيل الخامس لأنها راعت ذلك، بينما يحتاج المواطن فقط لشراء جهاز يحتاج هاتفا ذكيا به تطبيقات الجيل الخامس.

المصرية للاتصالات العاصمة الإدارية 50 من مواقع الشركة شريحة الجيل الرابع تطبيقات الجيل الخامس

مواد متعلقة

منها العاصمة الإدارية.. المصرية للاتصالات: تجارب لتشغيل الجيل الخامس في 5 مواقع

المصرية للاتصالات: مفاوضات مع بنك مصر للحصول على تمويل بقيمة 14 مليار جنيه

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

رخصة الجيل الخامس.. هل يحتاج المواطن لتغيير شريحته إلى 5G؟

بيان من مجلس الوزراء بشأن إجازة الخميس 25 يناير

تفاصيل الساعات الأخيرة فى معسكر الفراعنة قبل مواجهة غانا

الداخلية تكشف تفاصيل تقييد ۱۱ كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ ٦ أكتوبر

لماذا تم تصنيف فيلم منى زكى الجديد "رحلة 404" للكبار فقط؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس