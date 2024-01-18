8 حلول لمواجهة مشاكل الناشرين فى طباعة المصحف الشريف

عُقد بمقر اتحاد الناشرين المصريين، اجتماعًا مشتركًا جمع ما بين أعضاء اتحاد الناشرين المصريين، وقيادات مجمع البحوث الإسلامية، لتذليل كل العقبات والمشاكل التي تواجه الناشرين عند طلب تصريح التداول والطبع الخاص بالمصحف الشريف، بالإضافة إلى طلبات الموافقة من المجمع الخاصة بتصدير وشحن الكتب إلى الخارج.

حضر الاجتماع كل من: الأستاذ سعيد عبده مصطفى، رئيس الاتحاد، والدكتور حسن خليل أمين عام مساعد مجمع البحوث، والمستشار محمود إبراهيم المستشار القانونى لفضيلة شيخ الأزهر الشريف، والدكتور جمال عبد العظيم، مدير عام البحوث والتأليف والترجمة بالمجمع، والدكتور ممدوح محمد مدير عام إدارة القرآن الكريم بالمجمع، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى عدد كبير من الناشرين المعنيين بطباعة المصحف الشريف وكتب التراث.

وخلال الاجتماع تم استعراض كل المشاكل والعقبات التى تصادف الناشرين ووضع الحلول لها.

وقد أثمر اللقاء عن الاتفاق على ما يلى:

• منح الناشر رقم وارد بتاريخ تقديم الطلب وإفادة بأنه تقدم بطلب وبمستندات ومواصفات محددة للحصول على التصريح.

• منح الناشر مهلة 60 يوما للطبع من تاريخ الحصول على تصريح التداول بدلا من 15 يوما.

• تقديم أى شكاوى أو استفسارات للاتحاد ليتم تجميعها بشكل مركزى والتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية لحلها فورا والرد عليها.

• التنبيه بعدم طبع المصحف إلا بعد صدور تصريح التداول.

• الموافقة المبدئية على تسليم عدد 5 نسخ بدلا من 10 نسخ بعد الطبع للمجمع، وسيتم مخاطبة المجمع بذلك من خلال الاتحاد لعرضه على اللجنة المختصة للموافقة الرسمية.

• التنبيه بطبع تصريح التداول فى الصفحة الأخيرة من المصحف الشريف وعدم لصقها على بطن الغلاف.

• الموافقة المبدئية على تقديم كشوف التعبئة للفحص والمراجعة لحين وصول الشحنة للجمارك تسهيلا على شركات الشحن لعدم تحمل غرامات بالميناء.

• إعادة النظر فى طبع العشر الأخير مع إمكانية طباعة كل جزء على حدة بذات التصريح.

وتم قد تم طرح عدد من المشكلات التى تواجه الناشرين، وسيتم طرحها على مجمع البحوث واللجان المختصة للرد عليها فى أقرب وقت.