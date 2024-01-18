الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس استئناف طنطا يعيد توزيع الدوائر بعد العمل بقانون الاجراءات الجنائية

المستشار محمد حماد
المستشار محمد حماد عبد الهادي

أصدر المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى، القرار رقم 4 لسنة 2024 بشأن توزيع الدوائر بعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد وجعل التقاضي في الجنايات على درجتين.

 تفاصيل القرار 

وتضمن القرار، تحل بعض الدوائر الجنائية ويعاد نوزيع العمل بها، وتنشأ دوائر جنايات مستأنفة تختص لنظر إستئناف الإحكام الصادرة من محاكم الحنايات أول درجة يكون مسماها وتشكيلها وإختصاصاتها ومقارها علي نحو مايرد بالقرار.

ويمتنع على جميع الدوائر الجنائية التي أصبحت بموجب هذا القرار دوائر جنايات مستأنفة إصدار أية أحكام في القضايا المعروضة والمتدوالة أمامها، ويتوجب عليها إحالة جميع القضايا المشار اليها بحالتها إالي دوائر جنايات أول درجة وفق ماسيرد بتوزيع العمل.

ويراعي عند الحكم بالإدانة أو البراءة مراعاة مواعيد الاستئناف المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية.

 

المستشار محمد حماد عبد الهادي محكمة استئناف طنطا و مجلس القضاء الأعلى

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