البرلمان يصدر قانون استئناف الجنايات ويحقق إنجازا تاريخيا في مجال العدالة

أعلن النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن صدور قانون الإجراءات الجنائية المعدل، والذي يعد من أهم القوانين التي أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الحالي، ويمثل إنجازا كبيرا ينعكس على حقوق المواطنين والعدالة الجنائية.

‎وقال رمزي، في اتصال هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إن القانون الجديد يتيح للمتهمين في قضايا الجنايات الاستئناف على الأحكام التي تصدر بحقهم، بدلا من الاكتفاء بطعن النقض، تنفيذا للدستور الذي نص على أن التقاضي يكون على درجتين على الأقل وحدد مهلة 10 سنوات لتعديل القوانين المتعلقة بذلك.

‎وأضاف أن القانون تم عرضه ومناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وشهد توافقا بين النواب والحكومة على البدء في تطبيقه فور نشره في الجريدة الرسمية، وليس في شهر أكتوبر كما كان مقررا في البداية.

‎وأكد رمزي، أن إصدار قانون استئناف الجنايات خطوة مهمة في تطوير العدالة الجنائية، ويعبر عن جهود مجلس النواب في تعديل القوانين القديمة والمتخلفة، ويحقق مطالب المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة وسريعة.