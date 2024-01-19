أكلة عيد الغطاس الشهيرة.. كيف تطبخ القلقاس بأسهل طريقة

تمر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة احتفالات عيد الغطاس المجيد، والذي يعتبر ثالث الأعياد السيدية في عام 2024، بعد احتفالات الكنيسة بعيدي الختان المجيد في 15 يناير، والميلاد المجيد يوم 7 من نفس الشهر، إذ تضع الكنيسة الميلاد والغطاس في قائمة الأعياد السيدية الكبرى، بينما الختان في قائمة الأعياد السيدية الصغرى.

كيف تطبخ القلقاس بأسهل طريقة

ويعتبر القلقاس هو الأكلة الرئيسية في عيد الغطاس المجيد، إذ أنه يعتبر ربط بين رأس القديس العظيم يوحنا المعمدان الذي عمد المسيح والتي قطعت تمسكا بالحق وعيد الغطاس المجيد.

وشرحت الشيف سعدية أيوب، من إيبارشية حلوان والمعصرة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، طريقة عمل القلقاس بسهولة، وقالت إنه يتكون من ثمرة قلقاس أو اثنين مقطعة إلى مكعبات، وحزمتين سلق ورق فقط، وحزمتين كزبرة خضراء، وملعقة كبيرة من الثوم المفروم، وملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، وشوربة دسمة تخص إحدى منتجات الطيور أو اللحوم مثل البط أو الأوز أو الدجاج أو اللحم الضأن، وأيضا كوب واحد من الماء وملعقاتين من السمن البلدي.

وعن طريقة التحضير فقالت إن الأمر يبدا بغلي الشوربة ووضع القلقاس بها، وتركه على نيران متوسطة حتى تطيب الثمرة، ثم يتم وضع أوراق السلق والكزبرة في الماء، ثم تصفى جيدًا، ثم توضع السمن على طاسة محماة، ثم يضاف الثوم والخضرة، والكزبرة الناشفة، وتوضع الطشة على القلقاس عقب السلق.

الجدير بالذكر أنه اعتاد باباوات الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الراحل شنودة الثالث، والحالي تواضروس الثاني، على تقسيم فترات الأعياد بين القاهرة والإسكندرية، فيقضى بابا الكنيسة عيدي الميلاد المجيد، والقيامة المجيد في القاهرة، بينما يقضى احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الغطاس المجيد برفقة شعب الإسكندرية.