لتعظيم الصادرات.. تفاصيل خطة تطوير شركة النصر للأسمدة

في اطار جذب الاستثمارات الأجنبية

حصلت "الدستور" على نسخة من التقرير الخاص بمشروع الموازنة التقديرية، والذي يبرز محاور خطة تطوير شركة النصر للأسمدة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ووفقا للتقرير الخاص بشركة النصر للأسمدة، فإن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنهاية يونيو القادم، بالإضافة إلى تحقيق حجم صادارات بقيمة 640 مليون جنيه خلال العام المالي 2023 بالإضافة إلى تحقيق 100 مليون جنيه صافي ربح بنهاية يونيو القادم.

ووفقًا لتقرير مشروع الموازنة التقديرية، فإنه يتم ضخ استثمارات بقيمة 63 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 من أجل استكمال مراحل تطوير وتأهيل المصنع .

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المالكة لشركة النصر للأسمدة، قد كشفت عبر رئيسها المحاسب عماد الدين مصطفى، أنه سيتم تطوير شركة النصر للأسمدة بالتعاون مع احدي الشركات الأجنبية والقطاع الخاص المصري، حيث تحتاج الشركة إلى نحو 600 مليون دولار من أجل انتاج الأمونيا الخضراء في إطار العمل علي تنمية الاستثمارات وجذب الشراكة مع القطاع الخاص وفي اطار توفير العملة الأجنبية التي تحتاجها البلاد.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام وفقًا لخطة خاصة بجذب الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد والعمل علي زيادة الصادارات من أجل التغالب علي الأزمة الحالية المتعلقة بالدولار ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعظيم الانتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل علي تنمية الصناعة والقدرة علي مضاعفة الصادارات خاصة فيما يتعلق بصناعة الأسمدة كونها صناعة إستراتيجية هامة.