الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

رشا عبد العال
رشا عبد العال

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، الممولين والمكلفين الملزمين بالمرحلتين الفرعيتين (الثالثة والرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدارإيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير2024.

وشددت على ضرورة إلتزامهم بشروط التشغيل التكنولوجي المُحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، مشيرة إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني  من خلال الرابط التالى:
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

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وأوضحت أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين؛ من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع "pos" لدى التجار ومُقدمي الخدمات بما يُساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.

وأضافت في بيان، اليوم الخميس، أن مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت رابط على الموقع الالكتروني  يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) على الرابط التالي: 
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وطالبت رشا عبد العال، الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على  بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم  دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك  الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب، يرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن ١٦٣٩٥، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن ١٦١٨٩ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

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