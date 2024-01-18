الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يهدم مساكن

هدمت جرافات  الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددًا من المساكن والبركسات في قرية دوما جنوب  نابلس، وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافتان، اقتحمت المنطقة الجنوبية الغربية من القرية، وشرعت بهدم مساكن وبركسات وحظائر أغنام تعود لبدو الكعابنة، وهي مقامة منذ أكثر من تسع سنوات، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وأضاف، أن عمليات الهدم تنذر بتشريد نحو 50 مواطنًا، وتركهم في العراء، في ظل الأجواء الشتوية السائدة، مؤكدًا أن القرية تتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال، من خلال عمليات الهدم وتصاعد أعداد الإخطارات بهدم المنازل والمساكن.

 

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صندوق الاستثمار الفلسطيني يعلن تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية في قطاع غزة

استشهاد 19 فلسطينيًا غالبيتهم من الأطفال والنساء في رفح جنوب قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، باستشهاد 19 فلسطينيًا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي قبيل منتصف الليلة لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن الجيش الإسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا لعائلة الزاملي شرق رفح، ما أدى لاستشهاد 19 شخصًا على الأقل.

ومساء الأربعاء، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف للطيران الإسرائيلي ومدفعيته لجنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

الطيران الإسرائيلي يشن غارات متفرقة على خان يونس

وشن الطيران الإسرائيلي غارات متفرقة على خان يونس جنوب غزة، خاصة محيط منطقتي "قيزان النجار" و"البطن السمين"، كما نسف مربعًا سكنيًا جديدًا وسط المدينة.

وفي رفح، قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بعد استهداف قوات إسرائيلية مجموعة من المواطنين.

كما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ عددًا من الشهداء والجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة الحوت بمخيم الشابورة، بعد تعرضه لقصف من الطيران الإسرائيلي.

كذلك قصف الطيران الإسرائيلي مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع، وفي دير البلح، استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، بعد استهداف قوات إسرائيلية لمجموعة من المواطنين.

وارتفع عدد الشهداء جرّاء العملية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 24450، بالإضافة إلى أكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين.

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