الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الجنوبية: نمو الاقتصاد 2.2% خلال 2024 فى ظل ارتفاع الصادرات

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أعلنت  الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن أن الحكومة سوف تدفع لإقرار مزيد من الحوافز الضريبية لاستثمار الشركات في مشاريع البحث والتطوير هذا العام، وذلك ضمن جهود تعزيز الصادرات والطلب المحلي.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن هذه الإجراءات ضمن الإجراءات الاقتصادية الرئيسية التي ستتخذها كوريا الجنوبية خلال عام 2024، وتتضمن أيضًا سبلًا لكبح جماح التضخم وإدارة المخاطر في القطاعات المالية والأخرى الأكثر ضعفًا، وتأمين زخم نمو طويل الأجل من خلال الابتكار والتخلص من القيود التنظيمية في ظل التحديات الديموغرافية والمناخية. بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال وزير المالية تشوي سانج موك: سعيًا للوصول لاقتصاد نشط للمواطنين، وضعت الحكومة أربعة محاور لإنعاش المعيشة الاقتصادية للمواطنين وإدارة المخاطر المحتملة وتفعيل اقتصاد نشط وإقرار إجراءات للأجيال المستقبلية هذا العام.

ومن المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.2% خلال عام 2024 في ظل ارتفاع الصادرات، بعدما نما بنسبة 4.1% خلال العام الماضي.

ومن المتوقع نمو الصادرات بنسبة 5.8% هذا العام، بعدما نمت بنسبة 4.7% خلال العام الماضي.

وعلى الرغم من تعافي الصادرات، فإنه من المتوقع أن يبقى الاستهلاك المحلي والاستثمار ضعيفًا في ظل ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة.

وتسعى كوريا الجنوبية لجذب استثمارات أجنبية بقيمة قياسية تبلغ 35 مليار دولار خلال عام 2024.

كما تسعى الحكومة لخفض التضخم لأقل من 3% خلال النصف الأول من العام، وأن يبلغ 6.2% بالنسبة للعام بأكمله.

وأضافت الوزارة أن الحكومة تعتزم إما خفض أو إلغاء الرسوم على 21 نوعًا من الفاكهة واستيراد 300 ألف طن بأسعار منخفضة خلال النصف الأول.

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مناورات أمريكية كورية جنوبية بالذخيرة الحية قرب الحدود مع كوريا الشمالية

صادرات كوريا الجنوبية

وفي وقت سابق أظهرت بيانات رسمية، أن صادرات كوريا الجنوبية قد تراجعت بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي في عام 2023 وسط أداء بطيء للرقائق إلى جانب الغموض الاقتصادي العالمي.

وبلغت قيمة صادرات البلاد 632.7 مليار دولار بتراجع 7.4 بالمئة عن عام 2022 وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

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