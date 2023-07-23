الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الجنوبية ترفع شرط ارتداء الكمامة وتعدل تصنيف وباء كورونا لأدنى مستوى

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

قال مسئولون في كوريا الجنوبية، الأحد، وفقًا لما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها،  إن الحكومة ستعدل مستوى تصنيف وباء كورونا إلى أدنى مستوى، وترفع بالكامل شرط ارتداء الكمامة في جميع أنحاء البلاد.

 وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا الجنوبية، إنه من المتوقع أن تصنف الحكومة، في أغسطس، كورونا كمرض مستوطن مثل الإنفلونزا، وأشارت إلى أن كورونا ينتمي حتى الآن إلى الأمراض المعدية من الفئة 2، مثل السل والحصبة والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد A والجذام.

وفي أوائل يونيو، أزالت الحكومة جميع القيود المتعلقة بالوباء تقريبًا، لكن ظلت الكمامة مطلوبة في المستشفيات العامة أو غيرها من الأماكن عالية الخطورة.

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