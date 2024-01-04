الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مناورات أمريكية كورية جنوبية بالذخيرة الحية قرب الحدود مع كوريا الشمالية

مناورات أمريكية كورية
مناورات أمريكية كورية جنوبية

تجري  كوريا الجنوبية  والولايات المتحدة تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع  كوريا الشمالية  لتعزيز استعدادهما القتالي المشترك، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس.

 حشد قوات أمريكية في عاصمة كوريا الجنوبية

وتم حشد فرقة المشاة الميكانيكية في العاصمة الكورية الجنوبية وفريق لواء سترايكر القتالي الأمريكي من فرقة المشاة الثانية، لإجراء التدريبات الجارية في مدينة بوتشيون الحدودية 46 كيلومترًا شمال شرق سول منذ 29 ديسمبر، وتستمر التدريبات حتى يوم غد الجمعة، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن أول تدريب مشترك للحليفين هذا العام يهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية المشتركة ضد "التهديدات" العسكرية لكوريا الشمالية.

 أبرز الأسلحة التي يضمها التدريب 

وشملت التدريبات 110 أنظمة أسلحة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بما في ذلك دبابات "كي 1 إيه 2" وطائرات مقاتلة من طراز (إيه -19) ومركبات مدرعة من طراز سترايكر وأنظمة مدفعية.

وأجرى الجيش الكوري الجنوبي سلسلة من التدريبات على إطلاق النار ومناورات أخرى هذا الأسبوع، ما أثار انتقادات حادة من كوريا الشمالية.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية بدأت العام الجديد بأعمال "مدمرة للذات"، محذرة من أن فرص حدوث صدام بين الجانبين ستكون الأعلى هذا العام.

 

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تسريع العمل لاستكمال نظام الدفاع الصاروخي

وفي سول، تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بتسريع العمل لاستكمال نظام الدفاع الصاروخي ونظام يستخدم الردع الأمريكي الموسع ليردع بشكل أساسي أي تهديد نووي وصاروخي من كوريا الشمالية.

واختبرت كوريا الشمالية في العام المنصرم أكبر صواريخها الباليستية وأطلقت أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري وهو ما وصفه كيم بأنه تقدم كبير في تحديث الجيش.

وتأتي الدعوة لرفع مستوى الاستعداد العسكري للبلاد في أعقاب تعهد في ختام اجتماع لحزب العمال الحاكم استمر 5 أيام وانتهى السبت بتعزيز ترسانة البلاد النووية وإنتاج طائرات عسكرية مُسيرة وإطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة للتجسس في عام 2024.

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