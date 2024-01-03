كوريا الجنوبية تساعد فى صيانة وترميم الآثار الرئيسية بمصر وكمبوديا

أعلنت إدارة التراث الثقافى فى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أن سول تساعد على صيانة وترميم الآثار الرئيسية فى العالم، بما فى ذلك معبد الرامسيوم فى مصر وموقع أنغكور الأثرى فى كمبوديا.

وذكرت الإدارة، في بيان لها اليوم نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن ميزانية المساعدات الإنمائية الرسمية لهذا العام بلغت 13.08 مليار وون (أي 10 ملايين دولار) مقابل 4.79 مليار وون (3.66 مليون دولار) العام الماضى أى بنسبة زيادة 173%، وتخطط الإدارة لتنفيذ مشاريع تعاونية في مصر وقرغيزستان وكمبوديا وغيرها.

وأشارت الإدارة إلى أنها تركز على مشروع ترميم معبد الرامسيوم بالأقصر وتخطط لتنفيذ مشروع إنشاء مركز التراث الرقمي المصري في القاهرة بالإضافة إلى المساهمة في مشروع بناء بيئة يمكن من خلالها نقل التقنيات الحرفية التقليدية في قرغيزستان والمشاركة في مشروع التعاون التنموي الدولي للمساعدة في صون وترميم موقع أنغكور بكمبوديا كدولة خامسة بعد الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان، وتخطط الإدارة لتوسيع نطاق التعاون إلى أمريكا اللاتينية وجزر المحيط الهادئ في المستقبل.

وقال مسؤول في إدارة التراث الثقافي الكورية الجنوبية: إن الإدارة تخطط للتعاون حتى تتمكن البلدان المتلقية من تعزيز قدراتها الخاصة للحفاظ على آثارها الوطنية والاستفادة منها بدلا من تقديم الدعم الأحادي الجانب.