الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس العراقى يدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئوليته تجاه فلسطين

الرئيس العراقي عبداللطيف
الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد

دعا الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه ما يحصل للفلسطينيين في قطاع غزة والعمل الفوري لإيقاف العدوان، فيما قدم التعازي للصحفي وائل الدحدوح باستشهاد نجله وأفراد عائلته بقصف العدوان الإسرائيلي.

وقال الرئيس العراقي، في تدوينة على موقع إكس (X)، إن ما تعرض له الصحفي الفلسطيني الشجاع وائل الدحدوح وعائلته من استهداف وقتل هو تجسيد حي لمأساة شعب مظلوم تعرض ويتعرض حاليًا لأشد أنواع الاضطهاد والانتهاكات، لا لشيء سوى أنه أراد نيل حقوقه المشروعة.

وقدم الرئيس العراقي خالص التعازي إلى الصحفي وائل الدحدوح باستشهاد نجله وأفراد عائلته، مدينًا الاستهداف المتعمد للصحفيين والإعلاميين الذي يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، كما نُعزي عائلات الشهداء وكل الشعب الفلسطيني الشقيق.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحصل للفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل الفوري لإيقاف العدوان.

txt

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارتين مدنيتين في رفح الفلسطينية (فيديو)

نفايات شمال شرق القدس المحتلة

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المصادقة النهائية لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة على المخطط الاستعماري المسمى "وادي السيلكون"، وكذلك المصادقة على إنشاء مكب نفايات شمال شرق القدس المحتلة، بما يؤدي إلى التهام مئات الدونمات من أراضي المواطنين في القدس، وتدمير مناطق فلسطينية قائمة مثل المنطقة الصناعية في حي واد الجوز، واستبدالها بمشاريع وأبنية وأبراج على أنقاض المحلات التجارية في المنطقة.

وقالت الخارجية، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إن مشروع "وادي السيلكون" هو مشروع قديم جديد، شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ البنية التحتية والحدائق العامة المرافقة له، في حين يلتهم المشروع الاستعماري مكب النفايات، الذي تبلغ مساحته ما يقارب 109 دونمات في المنطقة الواقعة شرقي القدس المحتلة، حيث يقيم آلاف المقدسيين في العيسوية وعناتا ورأس شحادة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد قطاع غزة وائل الدحدوح العدوان الصهيوني

مواد متعلقة

نادى الأسير الفلسطينى يكشف عدد المعتقلين الإداريين خلال 2023

"الإحصاء الفلسطيني": تراجع الإنتاج الصناعي 32% خلال أكتوبر ونوفمبر بسبب العدوان

كوريا الجنوبية: نمو الاقتصاد 2.2% خلال 2024 فى ظل ارتفاع الصادرات

مناورات أمريكية كورية جنوبية بالذخيرة الحية قرب الحدود مع كوريا الشمالية

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 78 قتيلًا وتواصل جهود الإنقاذ

استشهاد 20 فلسطينيًا إثر قصف إسرائيلى على خان يونس فى غزة

إسرائيل تواصل قصف غزة لليوم الـ85 وسقوط المزيد من الشهداء والمصابين

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ12 سفينة حربية فى البحر الأسود والمتوسط وآزوف

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف آخر تطورات صفقة وسام أبوعلى وموعد وصوله للقاهرة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

آخر تطورات الحالة الصحية لـ "العامرى فاروق" نائب رئيس الأهلى

الكشف عن هوية القيادى بحزب الله الذى اغتالته إسرائيل فى جنوب لبنان اليوم

"كسر إحدى أسنانها".. تفاصيل مشاجرة لاعب الزمالك السابق مع زوجته فى أكتوبر

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية