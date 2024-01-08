الرئيس العراقى يدعو المجتمع الدولى لتحمل مسئوليته تجاه فلسطين

دعا الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه ما يحصل للفلسطينيين في قطاع غزة والعمل الفوري لإيقاف العدوان، فيما قدم التعازي للصحفي وائل الدحدوح باستشهاد نجله وأفراد عائلته بقصف العدوان الإسرائيلي.

وقال الرئيس العراقي، في تدوينة على موقع إكس (X)، إن ما تعرض له الصحفي الفلسطيني الشجاع وائل الدحدوح وعائلته من استهداف وقتل هو تجسيد حي لمأساة شعب مظلوم تعرض ويتعرض حاليًا لأشد أنواع الاضطهاد والانتهاكات، لا لشيء سوى أنه أراد نيل حقوقه المشروعة.

وقدم الرئيس العراقي خالص التعازي إلى الصحفي وائل الدحدوح باستشهاد نجله وأفراد عائلته، مدينًا الاستهداف المتعمد للصحفيين والإعلاميين الذي يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، كما نُعزي عائلات الشهداء وكل الشعب الفلسطيني الشقيق.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحصل للفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل الفوري لإيقاف العدوان.

نفايات شمال شرق القدس المحتلة

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المصادقة النهائية لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة على المخطط الاستعماري المسمى "وادي السيلكون"، وكذلك المصادقة على إنشاء مكب نفايات شمال شرق القدس المحتلة، بما يؤدي إلى التهام مئات الدونمات من أراضي المواطنين في القدس، وتدمير مناطق فلسطينية قائمة مثل المنطقة الصناعية في حي واد الجوز، واستبدالها بمشاريع وأبنية وأبراج على أنقاض المحلات التجارية في المنطقة.

وقالت الخارجية، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إن مشروع "وادي السيلكون" هو مشروع قديم جديد، شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ البنية التحتية والحدائق العامة المرافقة له، في حين يلتهم المشروع الاستعماري مكب النفايات، الذي تبلغ مساحته ما يقارب 109 دونمات في المنطقة الواقعة شرقي القدس المحتلة، حيث يقيم آلاف المقدسيين في العيسوية وعناتا ورأس شحادة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".